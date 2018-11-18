جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية في «إكسبوجر 2018»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

ينظم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2018» الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر، 16 جلسة نقاشية وحواراً تفاعلياً مع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم منهم سير دون ماكلين، وديفيد بورنيت، وكوري ريتشاردز، ولورانس جاكسون، وكيت بروكس، وكاثي موران وغيرهم، لاستعراض تجاربهم وشغفهم والمخاطر التي تعرضوا لها بحثاً عن الحقيقة المخفية وراء أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

رحلة مدهشة

تحت عنوان «لو كنا أدركنا!» ينظم المهرجان جلسة في 21 نوفمبر يقدمها ديفيد بورنيت، ويأخذ فيها الحضور في رحلة مدهشة للتعرف إلى فترة العصر الذهبي لفن التصوير الفوتوغرافي. ويشارك في المهرجان أيضاً كل من كوري ريتشاردز بـ«لحظات ملهمة»، وإيريك باريه بـ«أثر الضوء» وكيث بير بـ«أنقذوا الملح».

في حين يشارك تيموثي آلن وإيليا لوكاردي وفيليب لي هارفي في جلسة بعنوان «فن تصوير الرحلات» بتاريخ 22 نوفمبر، ويديرها كريس كو. تليها جلسة «الغابة، وجودها وزوالها»، ويشارك فيها يان وانغ بريستون، وكاترينا بريمفورس ويديرها روب تاغارت. كما يناقش جيه هنري فير «الفن والتضليل الإعلامي». ويختتم اليوم الثاني بجلسة بعنوان «أرشفة التغيير» يحاور فيها المصور معن حبيب خبيري التصوير العالميين سير دون ماكلين، وديفيد بورنيت حول التقنيات المطلوبة لالتقاط الصور الأكثر تفرداً وندرةً في العالم.

لحظات ملهمة

يستضيف المهرجان في جلسة بعنوان «لقد نجحنا!» المصور لورانس جاكسون ليستعرض اللحظات الملهمة والتجارب الغنية التي غيرت حياته، وأهمها الانتقال من العمل لدى وكالة «أسوشييتد برس» إلى المكتب البيضوي، حيث تم اختياره ليكون المصور الرسمي للرئيس السابق باراك أوباما.

وتجمع جلسة استثنائية بين الفائزين الخمسة بجائزة منحة «تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي» لعام 2018 والذين تم اختيار أعمالهم من بين 1529 صورة استقبلتها الجائزة هذا العام، حيث يلتقون فيها صاحب الجائزة المصور العالمي تيموثي آلن للتحدث عن المواضيع الملهمة التي ساعدتهم على الفوز.

وتقام جلسة بعنوان «الحياة المجردة» بمشاركة المصور كوري ريتشاردز ويستعرض فيها تجربته الغنية في تطوير قدراته الشخصية والمهنية.

وضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير في 24 نوفمبر، يستضيف المهرجان جلسة بعنوان «الحواس الخمس»، يديرها راشد أحمد المزروعي ويشارك فيها خمسة مستكشفين من مؤسسة «فوتو-ووك كونكت» (Photowalk Connect) المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي، حيث يستعرضون تجاربهم الفريدة خلال أسفارهم في جميع أنحاء شبه القارة الهندية.

بينما يتحدث روب تاغرات في جلسة «قصص مستجدة»، وتليها جلسة بعنوان «رؤية اللامرئي»، ويقدم فيها دوغلاس دابلر دراسة تفصيلية وموثقة تثبت أن ليوناردو دافنشي كان رائداً في فن التصوير الفوتوغرافي.

وتقدم كاثي موران في جلستها بعنوان «قصة صورة»، نظرةً خلف الكواليس تستعرض فيها الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها مصورو «ناشيونال جيوغرافيك» لصنع أعمال بصرية مبتكرة وملهمة.