«تراث الإمارات» يطلق مهرجان السمحة التاسع غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يطلق نادي تراث الإمارات ممثلاً بمركز السمحة التابع له، صباح يوم غد، فعاليات مهرجان السمحة التراثي التاسع الذي يقام تحت رعاية ودعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بحضور وجهاء وأعيان منطقة السمحة وممثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الراعي الرئيس للمهرجان، وممثلي الجهات الراعية والمساهمة الأخرى، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وبين سلطان عبدالله الرميثي مدير مركز السمحة، أن برنامج هذا العام يحتوي على عدد من الفعاليات المدرسية مثل بطولة اليولة، والزيارات المدرسية اليومية والمحاضرات التوعوية، بجانب برامج للأسر المنتجة مثل أسواق المنتجات وركن المأكولات الشعبية. فيما يحتوي برنامج المسرح والجمهور على عروض ومسابقات تراثية وثقافية يومية موزعة في أكثر من ركن من أركان قرية السمحة التراثية، مثل مسابقة أفضل زي تراثي، ومسابقة أفضل أكلة شعبية. بينما تشمل البرامج الترفيهية للأطفال ألعاباً تناسب مختلف الأعمار، ومسابقات ترفيهية، وأجواء مهيأَة لهم لممارسة هواياتهم بأمان.

وأوضح الرميثي، أن المهرجان يمثل موسماً سنوياً يخلق في المنطقة حراكاً تراثياً وثقافياً ورياضياً واقتصادياً، يحقق غايات النادي الرامية إلى إحياء التراث وتعزيزه في نفوس النشء، وجعل المهرجان حدثاً مجتمعياً يستقطب أفراد العائلات كلها، وكذلك إلى تفعيل الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة في المنطقة،

كما أشار الرميثي إلى أن المهرجان يلعب دوراً اجتماعياً مهماً في جمع جهود مؤسسات المجتمع، لخدمة أبناء المنطقة، وتحفيزهم للمشاركة المجتمعية، عن طريق دعم العمل التطوعي، والاهتمام بمشاريع الشباب والأسر المنتجة، إذ يجسد المهرجان صورة واضحة للمشاركة المجتمعية والتعاون بين العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تحقيق ذلك، وفي الحفاظ على التراث الإماراتي والاحتفاء بثقافة وتقاليد الدولة، وبما يعكس الالتزام الراسخ للجميع في تجسيد ونشر الوعي بالتراث، ودعم الانتماء والهوية الوطنية تجاه الموروث باعتباره مصدراً للهوية الوطنية.