غادة عادل وإنجي علـي.. حب الأسرة وشغف المهنة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

جمهور تلفزيون دبي، على موعد مساء اليوم مع سابع حلقات الموسم الجديد من برنامج حكايتي مع الزمان (Story of my life)، على شاشة تلفزيون دبي، الذي يعد البرنامج الحواري الأول على شاشات التلفزة العربية، حيث يتيح لضيوف حلقاته الجديدة، كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصيي المكياج والتجميل في العالم العربي.

وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد، النجمة المصرية غادة عادل، التي اختارت بدورها صديقتها المقربة الإعلامية إنجي علي، التي جمعتهما الصداقة منذ عقود، لتخوض معها هذه الرحلة المميزة نحو المستقبل، حيث تميز كل من غادة وإنجي بشخصيات كوميدية طريفة، ما يجعل أجواء هذه الحلقة مليئة بالمرح وروح الفكاهة.

شغف المهنة

ومع إجراء ماكياج التكبير والتقدم بالعمر، تركز غادة وإنجي بشكل رئيس على محورين رئيسين: الأسرة والمهنة. هذا يدل بوضوح على حبهما لعائلاتهما وشغفهما للمهنة، الذي لا يتغير مع مرور الوقت، حيث يظهر ارتباطهما الكبير وتعلقهما بأطفالهما لدرجة كبيرة، في الوقت الذي لا تأخذ غادة موضوع وحقيقة الشيخوخة بسهولة، حيث تواجه بعض الإنكار، عندما رأت العلامات الذي تركها الزمان على وجهها بعد كل هذه العقود. أما أنجي، فكانت أكثر تقبلاً، وحاولت أن تهدئ غادة تجاه إنكارها ورفضها لهذه الفكرة.

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وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة عن مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفعهم للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر، يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين، على حد سواء، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي على تقديم برامج فنية منوعة ترتقي بذائقة المشاهد العربي، وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه الراقي، الذي يعتبر عنواناً دائماً لبرامج ومسلسلات تلفزيون دبي، وبقية قنوات مؤسسة دبي للإعلام، في إطار سعيها لتقديم الأفضل على الدوام.