انطلاق «جائزة محمد بن خالد» لأجمل «يولة»

المصدر: Ⅶ العين - جميلة إسماعيل

انطلقت فعاليات تحكيم جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجمل لوحة شعبية «اليولة»، في دورتها الخامسة بسوق القطارة، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وحضر فعاليات تحكيم الجائزة لجنة تحكيم الميدان في دبي، وهم راشد الخاصوني ومسلم العامري وخليفة بن سبعين المحرمي.

وتأتي فعاليات التحكيم السنوي تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني (47) للإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

وشاركت في الجائزة هذا العام 9 مدارس من مكتب العين التعليمي في عروض فردية وجماعية عبروا من خلالها عن تراث وطنهم وحرصهم على تعلمه ونقل موروث أجدادهم بمهارة حفاظاً على تاريخهم الأصيل، مقدمين أجمل ما لديهم في العروض الجماعية والأداء الفردي أمام لجنة التحكيم التي أشادت بالجائزة وتطورها، معربة عن الشكر والتقدير لاهتمام الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بتعزيز الهوية والانتماء، وتأكيد الولاء للإمارات، كونها الجائزة الوحيدة في منطقة العين المهتمة بذلك.

واختتمت فعاليات التحكيم بالتقاط الصور التذكارية مع الطلبة المشاركين، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم ودائرة الثقافة والسياحة ومؤسسة السيف الجارح لتنظيم الفعاليات، وتكريم الاختصاصي النفسي في مكتب العين التعليمي علي الجنيبي الذي أشرف على تنظيم التحكيم، وممثلين من فريق تطوعك انتماء. وسيتم الإعلان عن النتائج بتنظيم حفل التكريم الذي سيقام على مسرح مكتبة زايد في 26 نوفمبر الجاري، تزامناً مع احتفال اليوم الوطني 47 للإمارات.