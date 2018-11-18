جولات قلعة الجاهلي السياحية تتحف الزوار ببرنامج ثقافي غني

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي مجموعة من الجولات السياحية الصباحية والمسائية، بمرافقة دليل سياحي في قلعة الجاهلي بالعين، خلال شهري نوفمبر، وديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع نادي تراث الإمارات ونادي صقاري الإمارات.

وتعد قلعة الجاهلي واحدة من أكبر القلاع في دولة الإمارات، ويعود تاريخ بنائها إلى عام 1891 خلال عهد الشيخ زايد الأول، وتم إنجازها عام 1898، وسرعان ما أصبحت المسكن الصيفي لحكام العين.

تنطلق الجولات الصباحية كل يوم أحد من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، على خطى الشيخ زايد الأول في البرج المستدير لتعريف الزوار بتاريخ الفلج (القنوات المائية)، ومسجد قلعة الجاهلي في الجانب الجنوبي، ثم تنطلق الجولة إلى الجانب الشمالي ليتعرف الزوار على تاريخ الأبراج الأربعة والقلعة المربعة، ومن هناك يسير الزوار إلى مدخل المبنى المربع، حيث تطالعهم قصيدة تشيد بمؤسس القلعة الشيخ زايد الأول.