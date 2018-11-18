معسكر لاكتشاف مواهب ناشئة الشارقة في الموسيقى

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فعاليات معسكر المواهب الموسيقية الثاني الهادف إلى إثراء معارف الناشئة عن الفن الموسيقي ومجالاته المختلفة، إضافة إلى إكسابهم مهارات العزف على الآلات الموسيقية الأوركستراليــة والوترية الأوربية. شارك في الفعاليـــات 24 ناشئاً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في ربوع الإمارة.

وقالت فاطمة محمد مشربك، مديرة ناشئة الشارقة بالوكالة: يأتي معسكر المواهب الموسيقية جزءاً من خطة متكاملة لناشئة الشارقة، نهدف من خلالها إلى اكتشاف مواهب الناشئة في الموسيقى، بما يساعدنا على تنمية مهاراتهم.