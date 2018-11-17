شاهد.. ميشال أوباما لأول مرة بشعرها الطبيعي

ظهرت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما للمرة الأولى على الاطلاق بشعرها الطبيعي على غلاف إحدى المجلات، مع ابتسامة كبيرة رسمت على شفتيها، وشعرها المجعد والكثيف اتخذت خصلاته شكل اللفائف والضفائر.

فقد ظهرت السيدة أوباما على غلاف مجلة "إيسنس" الأميركية في عددها القادم لشهري ديسمبر – يناير، والصادر في 23 نوفمبر.

وللإعلان عن هذا اللقاء، نشرت المجلة على حسابها على موقع انستغرام منشوراً صغيراً جاء فيه: إن (ميشيل أوباما هي هدية مستمرة بالعطاء. تحدثت عن مسيرتها المهنية ودورها كأم وزواجها.. كما أعطت إرشادات لكيفية العثور على (شخص مثل) "باراك").

وأضافت المجلة بعض ما أوردته السيدة أوباما في لقائها معها مثل هذه النصيحة "يجب أخذ الأمور التي تراها بجدية أثناء الموعد (...)".

هذا المنشور الصغير وفق "يورونيوز" حصد أكثر من 18 ألف مشاهدة، غالبية هؤلاء المتابعين عبّروا عن اعجابهم بالسيدة الأميركية الأولى السابقة وعشقهم لها. وقلة منهم أظهروا عكس ذلك.

الجدير بالذكر ان السيدة أوباما كانت تملس شعرها طيلة فترة وجودها في البيت الابيض.