النجوم على «التواصل الاجتماعي».. مبادرات ومشاركات متنوعة

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

نشاط واسع شهدته معظم حسابات نجوم الفن والغناء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث «غرد» كل منهم «على ليلاه»، كاشفاً عن بعض التفاصيل الخاصة في حياته اليومية، ووفق ما رصدته «البيان» فقد جاءت تغريدات النجوم حاملة لأخبار عدة، ففي الوقت الذي وقعت فيه الفنانة وعد «ضحية لخطأ طبي»، كما بينت، أكد محمد عبده أن صحته بخير، بينما أعلن عساف عن تأجيل حفله، وشدت بلقيس رحالها إلى مسقط.

مبادرة

بعد سلسلة تغريدات تهدف إلى بث الطاقة الإيجابية بين متابعيها، نشرت الفنانة هيفاء حسين، على حسابها في «إنستغرام»، إعلاناً لمبادرة «كساء» الهادفة إلى جمع وتجهيز الملابس وتوزيعها، والتي تنظمها شبكة متطوعين. إمارات بالتعاون مع شركة اينوك، داعية جمهورها للمساهمة في دعم المبادرة التي تنطلق اليوم، في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بمنطقة القصيص في دبي.

أما زوجها الفنان الدكتور حبيب غلوم، فنشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً من حفل افتتاح مهرجان مسرح الفرجان الذي يختتم اليوم، في جمعية المسرحيين بالشارقة، حيث يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب المسرحي إبراهيم سالم وحميد سمبيج.

حماس

ورغم انشغال الفنانة بلقيس فتحي، في تقديم فقرة «الأم السنعة» على حسابها في «سناب تشات»، إلا أن ذلك لم يمنعها من الترويج عبر إنستغرام لحفلها المقبل في مسقط، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني العماني، واصفة حفلها بـ «العرض الناري»، ومعلقة بالقول: «هل سنرى حماس أهل مسقط مثل حماس أهل صلالة.. أم أنه أقوى؟ موعدنا 22 نوفمبر في مسرح المدينة بالقرم»، في الوقت نفسه، كانت قد دعت جمهورها عبر إنستغرام إلى تخمين ومعرفة اللهجة التي ستقدم بها أغنيتها المقبلة.

ما حملته صور الفنان الكويتي نبيل شعيل القديمة، من دلالات في تعليقات ساخرة على بعض الأحداث من قبل مجموعة أشخاص، لم تتمكن من إثارة غضب شعيل، حيث قابل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، بروح رياضية عالية، معلقاً بقوله: «إذا كان الأمر في حدود الدعابة والأدب، فلا ضير في ذلك»، مؤكداً، أن لا نية لديه لمقاضاة أحد. وقال: «في بعض الأحيان أضحك مع الناس، إذا كانت «ظريفة» ولكني أتمنى عدم استخدام التعليقات غير اللائقة».

هدوء

في المقابل، جاء رد الفنان محمد عبده على ما أثير من جدل حول صحته، وسفره إلى أوروبا بقصد العلاج، هادئاً، وغير مباشر، حيث عمد إلى نشر فيديو مصور له، خلال قضاء إجازته في إحدى المنتجعات السياحية الواقعة على سواحل شرما، في مشروع نيوم السعودي. وبدورها نفت شركة روتانا، أخيراً ما تردد من إشاعات حول تدهور صحة «فنان العرب»، وأوضحت في بيان لها، أن سفره إلى أوروبا، كان بقصد زيارة الطبيب المشرف عليه، ولإجراء فحوصات روتينية عدة، دأب بين الفينة والأخرى على القيام بها بعد الأزمة الصحية التي ألمت به في وقت سابق».

بقع وكدمات

الفنانة وعد نشرت عبر موقع «سناب تشات» مقطعاً لوجهها بعد تعرضه للتشويه على يد أخصائية تجميل، حيث ظهرت مجموعة من البقع والكدمات بوضوح على وجهها، ما دعاها إلى وصف أخصائية التجميل بـ «النصابة»، موضحة أنها وقعت ضحية لـ «خطأ طبي تسبب بانتشار البقع والكدمات على وجهها»، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى أحد الأطباء في السعودية لتصحيح التشوهات، علماً أن وعد تشارك حالياً في لجنة تحكيم برنامج الهواة «نجم السعودية» إلى جانب الفنان عبادي الجوهر، والملحن ممدوح سيف.

«بوسترات»

«العذراء» هو عنوان المسلسل الجديد الذي يقوم الفنان الكويتي أحمد ايراج بتصويره حالياً في البحرين، حيث قام ايراج بنشر عدد من «البوسترات» التي حملت اسم المسلسل على إنستغرام، معلقاً بالقول: «عملي القادم.. رهاني الجديد»، وفي تعليق آخر كتب: «أعمال التصوير لا تزال جارية».

احتفاء مصر بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي حطت رحالها على مسرح دار الأوبرا، للمشاركة في ختام مهرجان الموسيقى العربية، أخيراً، لم يمر مرور الكرام على حساب الفنانة، إذ احتفت به بشكل لافت ونشرت مجموعة صور لها، خلال وقوفها على المسرح.

تأجيل

ما يشهده قطاع غزة في فلسطين من أوضاع غير مستقرة، دعا الفنان محمد عساف، إلى تعليق حفله الذي كان مقرراً، أمس، في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث بادر إلى الإعلان عن ذلك عبر تويتر، قائلاً: «صوتي لا يعلو وشعبي تحت القصف.. أحبائي وجمهوري الغالي في هضبة الجولان (مجدل شمس) يؤسفني إعلامكم بتأجيل حفلي.. وذلك نظراً للظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وخاصة في غزة الحبيبة، وسيتم تحديد موعد جديد لاحقاً، شاكراً ومقدراً لتفهمكم».