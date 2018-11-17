دبي والشارقة محطتا إبداعات عمالقة مصوري العالم في «إكسبوجر»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2018»، الحدث الأكبر من نوعه في مجال التصوير على مستوى الدولة، تستعد إمارتا دبي والشارقة لاستضافة 6 معارض خارجية لإبداعات أشهر المصورين الفوتوغرافيين وأعمال كبرى مؤسسات الفنون البصرية في الإمارات والعالم.

ويقدم المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر، للجمهور تجربةً فريدةً في عالم التصوير الفوتوغرافي، يطلعون فيها على إبداعات مصورين عالميين مثل: كيث بير وهنري جيه فير، وإيريك باريه، ووكالة «أسوشيتد برس»، إلى جانب الأعمال الفائزة بجائزة «وورلد بريس فوتو» لأفضل صورة صحافية، حيث تعرض أعمالهم في معارض خارجية تشمل أكثر من 100 صورة وتتوزع في وجهات مجتمعية مختلفة في كل من دبي والشارقة.

لحظات

يستضيف إكسبوجر هذا العام من 15 إلى 24 نوفمبر في «سيتي ووك»، الوجهة الحضارية للعلامات التجارية الفاخرة والمطاعم الراقية في دبي، معرضاً لمجموعة مختارة من أبرز الصور الفائزة بجائزة «مصور الرحلات للعام» العالمية منذ إطلاقها عام 2003 وتتضمن مختلف أنواع فن التصوير الفوتوغرافي.

ويشارك المصور الفوتوغرافي الإماراتي الشاب يوسف الحبشي في المهرجان من خلال مجموعته الإبداعية «عالم الماكرو»، التي تتضمن صوراً نجحت في إبراز مهاراته في فن التصوير عن قرب (الماكرو) لتصوير موضوعات صغيرة جداً وكائنات حية.

وتستعرض وكالة «أسوشيتد برس» مجموعة «لحظات» وتجمع صور التغطيات الحية للأحداث التي وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى أكتوبر 2018، تحت اسم «عام في صور».

وعي

ويستضيف دبي مول معرضين هما «أثر الضوء»، ويتضمن لوحات مرسومة بالضوء يدوياً باستخدام عصاة ضوئية واحدة أو ضوء الفلاش أو ريشة طير، للفنان العالمي إريك باريه.

ويعرض المصور كيث بير مجموعته «أنقذوا الملح» التي تشمل صوراً من حملة أطلقها سابقاً بنفس الاسم، وتهدف إلى نشر الوعي بضرورة حماية مسطحات بونفيل الملحية الشهيرة في ولاية أوتوا الأميركية، وعرضت خلال فعاليات «سبيد ويك» لسباقات السرعة.

تجارب

كما يستضيف المهرجان ثلاثة معارض لكبار المصورين العالميين لمدة أسبوع كامل في مول الإمارات بدبي، وهي: معرض «لحظة تأمل» الذي يوثق التجارب الفريدة التي خاضها المصور ديفيد نيوتن خلال أسفاره حول العالم؛ ومعرض «بريق السفر» للمصور فيليب لي هارفي و«تحولات» الذي يتضمن صوراً نابضةً بألوان الحياة في جنوب شرق آسيا التقطها المصور الأوروبي ويليام بارينغتون-بينز بعدسته الاحترافية.

أما زوار سيتي سنتر ديرة فإنهم على موعد مع تجربة بصرية ممتعة من خلال معرض للمصور البريطاني العالمي تيموثي آلن بعنوان «كوكب الإنسان» ويتضمن مجموعة من الصور الحصرية التي جمعها على مدى عامين خلال رحلاته حول العالم لصالح السلسلة الوثائقية الشهيرة لـ «BBC» التي تحمل الاسم نفسه.

ويشارك المصور الإماراتي الموهوب يوسف الزعابي بمعرضه «نسور منغوليا الذهبية»، الذي يتضمن صوراً لجبال ألتاي غرب منغوليا بطبيعتها الساحرة والتناغم الفريد بين الثقافة المنغولية والكزخية.

أفضل صورة

تحتضن واجهة المجاز المائية، الوجهة الترفيهية المتميزة بإطلالتها على بحيرة خالد، هذا العام معرض الأعمال الفائزة بجائزة «وورلد بريس فوتو» لأفضل صورة صحافية تم اختيارها من بين 73.044 صورة لـ 4548 مصوراً من 125 دولة تقدمت للمسابقة الدولية في دورتها الـ61.

وقد اختار مهرجان إكسبوجر «زيرو 6 مول» الذي تم افتتاحه أخيراً في الشارقة على طريق المدينة الجامعية، لعرض مجموعة «تكاليف خفية» للمصور جيه هنري فير، الذي أراد من خلالها تسليط الضوء على النزعة الاستهلاكية المتزايدة، والتكاليف الباهظة لأنظمة الحياة المترفة.