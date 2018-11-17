رحيل الفنان التونسي حاتم بالرابح

المصدر: Ⅶ تونس -الحبيب الأسود

توفي، أمس، الممثل حاتم بالرابح، بعد اعتلال صحّته، عن عمر يناهز ال47 عاماً. حيث نعته وزارة الشؤون الثقافية التونسية وجاء في النعي، إن الفقيد ولد في 08 يناير 1971، ويعتبر من أبرز الممثلين من أبناء جيله، ورغم ظهوره غير المنتظم على الشاشة، فقد أقنع المشاهد التونسي بإتقانه في أداء أدواره.

وحاتم بالرابح له رصيد جيد من الأعمال التلفزيونية، حيث شارك سنة 1992 في مسلسل (الأيام كيف الريح)، وسنة 1994 في مسلسل (حكم الأيام ). فيما اشتهر بشخصية (إلياس) في مسلسل (الخطاب ع الباب) سنة 1997. وكانت له مشاركة متميّزة في مسلسل(من أيام مليحة) سنة 2010. كما كان له حضور لافت في السينما حيث شارك في فيلم (صيف حلق الوادي) وفيلم (رقصة الريح) إضافة إلى حضوره في بعض الأفلام الأجنبية.