أسماء أحمد تمد جسور التعارف بين الثقافات

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

منذ نعومة أظفارها، تعودت الفلسطينية أسماء أحمد الركض وراء أحلامها، تلك التي تستلّها من بين ثنايا حكايات جدتها «زها»، التي تجاوزت عتبة الـ94 عاماً، كبرت أسماء وهي ترى في حكايات جدتها عالماً جميلاً وواسعاً.

تلك القصص ظلت معلقة في ذاكرة أسماء، تحملها معها في حلها وترحالها، وتعتبرها زادها في أي أرض تشد الرحال إليها، مستفيدة من جملة الثقافات التي تعرفت عليها خلال رحلتها من فلسطين إلى بريطانيا، التي اختارتها مكاناً للدراسة، ثم عودتها إلى بلدها لتبدأ بشق طريقها المهني، الذي قادها نحو الكويت، لتتفرع منها نحو دول عربية وأجنبية عديدة، وتستقر أخيراً في الإمارات، حيث رأت بين ربوعها تربة خصبة، تصلح لأن تُزرع فيها بذرة مشروعها الإنساني، الذي تمد من خلاله الجسور بين ثقافات الدنيا، فاتحة المجال أمام الجميع للتعرف على الآخر، والتواصل معه.

منصة

«زها» هو الاسم الذي اختارته أسماء لمنصتها، مستلهمة إياه من اسم جدتها، تلك التي لا تزال برغم كهولتها قوية، تحرث الأرض وتزرعها في بلدها الأصلي، لتوزع أسماء مشروعها على عناصر عدة منها «زها تذوق»، و«زها حرفة»، و«زها لاجئ»، و«زها مزيج»، حيث لكل واحدة منها طريقتها ونكهتها، في وقت اعتبرت فيه أسماء مشروعها «هدية خاصة» للإمارات، التي احتضنتها، وفتحت أمامها الأبواب لتنفيذ فكرتها، وفق ما قالته لـ«البيان»، حيث أكدت أن المشروع نجح حتى الآن في عقد 19 تجربة، استقطبت أكثر من 100 شخص، كل واحد منهم يمثل ثقافة مختلفة.

وتقول أسماء: ما شهدته في حياتي من أوجاع وتجارب، ساهمت في تنمية قدرتي على خلق أسلوب حياة خاص بي، ما دعاني للاستفادة من هذه التجارب، وبناء فكرة مشروع «زها» الذي أعتبره رحلة لإيجاد حراك ثقافي واسع، يعينهم في إعادة النظر في أنفسهم والآخر.

في مشروع «زها» لم تتعود أسماء الانتظار لأن تأتي إليها الثقافات، فهي تبادر بالتواصل معها.. وتقول: عالمنا يتسع للكثير من الثقافات التي يمكننا الاحتفاء بها، عبر فهم عواطف الناس والدخول إلى مخزونهم الثقافي. وتتابع: لا يمكننا الدخول إلى عوالم الثقافات من دون الاستماع إلى القصص الإنسانية التي تميزها، ولذلك نتعمد خلال تجربة «زها تذوق» التي تمتد لساعتين، الاستماع لقصص إنسانية مختلفة يرويها أصحابها، لنفتح في الساعة التالية مجالاً أمام الجميع للتعرف على ثقافة الشخص «المستضيف».

انفتاح

تعتبر أسماء أنه لم يكن لمشروعها الثقافي «زها» أن يرى النور لو وجد في أرض أخرى غير الإمارات، أرض السعادة والتسامح. وقالت: أعتقد أنه كان من الصعب أن أبدأ بهذا المشروع في أي مكان آخر بخلاف دبي، التي تمتلك تنوعاً ثقافياً عالياً، فهي المكان الأمثل لبناء نموذج «زها» بطريقة جميلة يمكن له الانطلاق نحو العالم.

وأضافت: «زها» هديتي الخاصة إلى الإمارات التي احتضنتني وأتاحت لي مجال تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن وجودها في مراكز شباب المستقبل بدبي، وتواصلها مع إكسبو دبي 2020 وإعجابهم بالفكرة، قد حفز في نفسها العمل على المشروع، لينطلق من الإمارات نحو العالم.