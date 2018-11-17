14 فريقاً يتألقون بإبداعاتهم في مسرح الفرجان

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت أخيراً في الشارقة، المرحلة النهائية لبرنامج مسرح الفرجان، الذي أطلقته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن مطلع العام الجاري، تحت شعار «في فريجنا مسرح»، بمشاركة 14 فريقاً يمثلون 13 فريجاً من إمارة الشارقة، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

حضر حفل الافتتاح الرسمي لنهائيات البرنامج عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفاطمة محمد مشربك مديرة ناشئة الشارقة بالوكالة وأعضاء جنة التحكيم المكونة من الدكتور حبيب غلوم وإبراهيم سالم وحميد سمبيج، وعدد من نجوم المسرح الإماراتي وممثلي الجهات الداعمة للبرنامج، ومحبي وعشاق فن المسرح والمهتمين بالشأن الفني والثقافي من جمهور إمارة الشارقة.

وألقت فاطمة محمد مشربك مديرة ناشئة الشارقة بالوكالة كلمة أشارت فيها إلى أن برنامج مسرح الفرجان الفني المجتمعي، الذي يُنفذ هذا العام 2018م، في دورته الأولى تحت شعار «في فريجنا مسرح»، جاء انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على المساهمة في نشر الثقافة المسرحية بين الناشئة والمحيطين بهم من الفئات العمرية المختلفة، بما يحقق التماسك والترابط المجتمعي، ويحافظ على القيم الأصيلة التي نشأنا وتربينا عليها.