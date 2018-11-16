700 صورة و34 عرضاً في «إكسبوجر»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2018» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في 21 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، وتقدم على مدى أربعة أيام أكثر من 700 صورة من أفضل أعمال الفنون البصرية المعاصرة ضمن 34 معرضاً داخلياً.

معارض

ويتضمن المهرجان 12 معرضاً خارجياً، تتوزع على 6 من أبرز مراكز التسوق والوجهات المجتمعية في دبي والشارقة، مقدماً بذلك لعشاق الفن في الإمارات محطات فريدةً للاطلاع على أعمال نخبة من أهم المصورين في العالم، إلى جانب إبداعات كبرى المؤسسات الفنية المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف المعارض المجانية إلى استعراض الأعمال الفوتوغرافية الأكثر إبداعاً وتأثيراً على مدى السنوات الماضية، حيث إن كل صورة تم اختيارها في هذه المعارض هي بمثابة إنجاز يفتخر به جميع المصورين المشاركين.

ويسعى المهرجان في مختلف فعالياته إلى التركيز على الفن المعاصر بجميع أنواعه بما في ذلك التاريخ والسياسة، والأحداث العالمية، والتكنولوجيا، والأزياء، والرحلات، والمغامرات إلى جانب الطبيعة، والبيئة، والحياة البرية، ومناظر المدن، وأوجه الحياة الحضرية في أماكن مختلفة من العالم.

كما يلقي المعرض الضوء على التصوير المجرد وعدد من المواضيع الاجتماعية مثل أزمة اللاجئين والنزوح ونتاج الفكر الإنساني، وذلك بمشاركة 90 مصوراً محترفاً عالمياً.

حكايات في صوريمثل معرض «لحظات» للمصور العالمي الحائز جائزة بوليتزر العالمية مرتين إسدراس إم. سواريز، الوجهين المتناقضين للروح الإنسانية بأقصى درجات جمالها وبشاعتها.

ويعرض مصور الأزياء والجمال والفنون الجميلة، الأميركي دوغلاس دابلر مجموعته في معرض «رؤية اللامرئي»، وهي مستوحاة من القول المأثور ذاته للرسام العالمي ليوناردو دافنشي.

ويجسد المصور درو آلتدوفر في مجموعته «عزلة» أثر التكنولوجيا على الإنسان بطريقة ساخرة، إذ إنها تصل البشر ببعضهم في لحظة وتقطع أواصر علاقتهم في اللحظة التالية.. وهذا إضافة إلى أعمال عدد كبير من أشهر المصورين العالميين.