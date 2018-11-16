هواة جمع العملات يُقيِّمون مقتنياتهم في معرض الشارقة للطوابع البريدية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يشهد معرض الشارقة التاسع للطوابع البريدية الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع ويحتضنه مركز «ميغا مول» الشارقة بين 13 و17 نوفمبر الجاري، إقبالاً كبيراً من هواة جمع العملات الورقية، من داخل الإمارات ومن خارجها، الراغبين في تقييم عملاتهم ومقتنياتهم الثمينة، من قبل أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم العملات التي يحضر بعضها في المعرض للمرة الأولى.

وتشارك في المعرض شركة «بي أم جي» الأميركية التي تعد أكبر وأهم شركة لتقييم العملات، حيث تقوم بتسلم العملات من الهواة في الشارقة، وإعادة تسليمها إليهم بعد عدة أسابيع، بعد انتهاء عمليات التقييم في المقر الرئيس للشركة الأميركية بولاية تكساس، التي قامت بتقييم أكثر من ثلاثة ملايين عملة ورقية حتى الآن منذ تأسيسها 2005.

وتمثل القطع التي تحمل اسم الشركة أعلى معيار للجودة بين هواة جمع العملات في المنطقة.

كما تشارك في المعرض شركة «بي سي جي أس» الأميركية التي تحظى بحصة كبيرة في سوق تقييم العملات العالمية، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، مقدمة خبرتها للزوار، حيث قامت منذ إنشائها بتقييم نحو 900 ألف قطعة.

كما يفخر المعرض بمشاركة شركة تقييم العملات التابعة لمتحف الدينار الإسلامي في السعودية، المعروفة باسم «دي آي إم» في المعرض، وهي أول شركة عربية لتقييم العملات الورقية.

وأكد محمد سرور، مدير التسويق في مركز «ميغا مول»، أن معرض الشارقة للطوابع البريدية أصبح من أهم المعارض العربية والإقليمية المتخصصة في الطوابع والعملات ومستلزماتهما، وهو ما جعله محل ثقة واهتمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مضيفاً أن مشاركة هذه الشركات الثلاث الرائدة في تقييم العملات سيسهم في جذب شرائح أوسع من الهواة والمهتمين لزيارة المعرض ومركز «ميغا مول».