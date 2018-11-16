ملتقى «الجواهري معاصراً» في مؤسسة العويس..تجربة ثرية وشاعر فريد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أول من أمس، الملتقى الموسع عن الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري (1898 ـ 1997) بعنوان «الجواهري معاصراً»، بمشاركة نخبة من الكُتاب والمفكرين، عبر جلسات عُقدت على يومين (14 و15 نوفمبر الجاري)، إحياءً لذكرى الشاعر العراقي الكبير الذي نال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام (1990 ـ 1991)، مفتتحاً بذلك باباً جديداً في الجائزة «الإنجاز الثقافي والعملي»، تقديراً لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.

كان في مقدمة حضور افتتاح الملتقى الدكتور محمد عبدالله المطوع وناصر حسين العبودي عضوا مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، والشاعر شهاب غانم..ولفيف من المثقفين والإعلاميين والمهتمين، حيث عُقدت الجلسة الأولى من الندوة، وقدم خلالها كل من الدكتور علي جعفر العلاق، ورقة بعنوان «تأملات في شعرية الجواهري»، والدكتور ضياء عبد الرزاق العاني ورقة بعنوان «الرفض في شعر الجواهري بين رصد الواقع وتأصيل المثال»، وأدارت الجلسة الشاعرة صالحة غابش، التي رحبت بالحضور وعرّفت بالمحاضرين اللذين عملا في الحقل الأكاديمي، ولهما عدد كبير من الكتب النقدية والإبداعية، وقد أثارت الورقتان كثيراً من الأسئلة حول شعر الجواهري وقيمته الزمنية الممتدة إلى المستقبل.

كتاب

وتم خلال الاستراحة بين الجلستين إطلاق كتاب «يا دجلة الخير.. مختارات من قصائد الجواهري»، الذي أعده الأديب عبدالإله عبدالقادر المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وجرى حفل توقيع عدد كبير من نسخ الكتاب الذي يحمل الرقم 49 في سلسلة الفائزين.

ومن ثم عقدت الجلسة الثانية التي شارك فيها كل من الدكتور عارف الساعدي بورقة عنوانها «الجواهري.. جغرافية الكتابة»، والدكتور أحمد الزعبي بورقة عنوانها «حوار فلسفي بين الجواهري والمعرّي.. دراسة في الإشارات الفلسفية في قصيدة أبو العلاء المعرّي»، وقدمتها الكاتبة باسمة يونس، وأيضاً أثارت الورقتان مزيداً من الأسئلة وسط الحضور النوعي لجمهور محب للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري.

يذكر أن الأمانة العامة لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية قد منحت الشاعر محمد مهدي الجواهري جائزة «الإنجاز الثقافي والعلمي»، لما شكّله شعره من قيمة فنية عالية، إضافة إلى تجربته الحياتية والفكرية المهمة.

