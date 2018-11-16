بيت شِعر الفجيرة يطلق «شكراً معلمي» ويكرّم سيف السعدي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلق بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مبادرة شعرية جديدة بعنوان «شكراً معلمي»، لتكريم الشعراء الرّواد في «عام زايد»، وذلك خلال حفل تكريم الشاعر الإماراتي سيف السعدي في مكتبة «البيان» بدبي، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وعدد من الشعراء والإعلاميين.

وكرّم الظنحاني الشاعر سيف السعدي بـ«درع التميز»، تقديراً لدوره الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي والخليجي. وأعرب السعدي عن سعادته بالتكريم، وقال: «لهذا التكريم وقع خاص على نفسي، خاصة أنه جاء من مؤسسة ثقافية متميزة كـ«بيت الشعر» في الفجيرة، الأمر الذي يؤكد حرص مسؤوليها على احتواء الشعراء والشاعرات من مختلف إمارات الدولة، وهو تقدير يحسب لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية التي تسعى دائماً إلى دعم واحتضان المفكرين والأدباء والشعراء، وتسلط الضوء على إنجازاتهم ونجاحاتهم...».

بدوره، قال خالد الظنحاني: «إن الشاعر سيف السعدي يعد من أهم الأسماء الشعرية، سواء على مستوى الساحة الأدبية والإعلامية الإماراتية أو الخليجية...».

وفي ختام الحفل، قرأ السعدي عدداً من قصائده الرائعة، إلى جانب مختارات شعرية قدمها الشاعر عتيق خلفان الكعبي، والشاعرة زينب الرفاعي.