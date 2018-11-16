55 شاعراً يحيون «الأقصر للشعر»

المصدر: الأقصر (مصر) د ب أ

انطلقت أمس الخميس بصعيد مصر، فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي، في نسخته الثالثة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. ويصدح 55 شاعراً عربياً ومصرياً، بقصائدهم خلال فعاليات المهرجان في رحاب آثار الأقصر الفرعونية، على مدار أربعة أيام.

ويشارك في أمسيات وندوات المهرجان الذي ينظمه بيت الشعر في الأقصر، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، والناقد الدكتور محمد عبدالمطلب الذي اختير ضيف شرف المهرجان.

وبحسب مدير بيت الشعر في الأقصر، حسين القباحي، فإن المهرجان يتضمن ندوات نقدية ومعرض «أبجد بين الضاد واللون»، لافتاً إلى مشاركة 37 فناناً تشكيلياً في المهرجان الذي يصدر ثلاثة كتب شعرية ووثائقية توزع على هامش فعالياته.