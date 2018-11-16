«تلال سويحان» الترفيهي يستقبل زواره 23 الجاري

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تفقد فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، مشروع «تلال سويحان» الصحراوي الترفيهي في العين، الذي سيتم افتتاحه للجمهور في 23 نوفمبر الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الدائرة الدائمة، والهادفة إلى المتابعة الميدانية للمشروعات التي تخدم وتحقق مخرجات إحدى أهم أولويات الدائرة الاستراتيجية المندرجة تحت أولوية إسعاد المتعاملين من خلال توفير كل ما يُمكن من ضمان راحة جميع سكان الإمارة من خدمات ومرافق مجتمعية وترفيهية. وسيغطي مشروع «تلال سويحان» الترفيهي مساحة إجمالية تقدر بـ11.800 متراً مربعاً، تنقسم إلى منطقتين، الأولى للفعاليات ومتنزه بري للهواة تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر مربع، والمنطقة الثانية للمخيمات الصحراوية العائلية، وتقدر مساحتها بنحو 1800 متر مربع، فضلاً عن المرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي مختلف احتياجات الزوار.

وأكد فلاح محمد الأحبابي على هامش الزيارة التفقدية، أن مشروع «تلال سويحان» يعد مشروعاً فريداً من نوعه في منطقة العين، وسيستهدف المجتمع بفئاته المختلفة والسياح والشباب والعائلات.. متوقعاً أن يصبح المشروع إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الجديدة في الإمارة.

ولفت إلى أن مشروع «تلال سويحان» يُعد خطوة في اتجاه الحفاظ على البيئة الصحراوية والطبيعة البرية، وفقاً لشروط ومعايير خاصة سيتم الالتزام بها من قبل رواد هذه المخيمات ومستخدمي هذه الأماكن الترفيهية في منطقة تلال سويحان الصحراوية. واختتم الأحبابي، أن الدائرة وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنيين وشركائها الاستراتيجيين لن تدخر جهداً في سبيل العمل على تعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية والأصول السياحية، التي تزخر بها كل منطقة من مناطق إمارة أبوظبي من خلال مشروعات متكاملة وشاملة.

رافق الأحبابي خلال الزيارة مبارك عبيد الظاهري وكيل الدائرة، وماجد الجابري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة، وسالم راشد الكتبي المدير التنفيذي للقطاع الشمالي.