جدارية «فكرنا زايد» تُدخل «الإمارات للملكية الفكرية» موسوعة غينيس

المصدر: دبي - البيان

تسلّمت «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك لإنشائها أكبر لوحة جدارية للعلامات التجارية في العالم تحمل عنوان «فكرنا زايد»، بالتعاون مع شرطة دبي. ويأتي إنشاء اللوحة الجدارية، بالتزامن مع احتفال الجمعية بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»: «يسعدنا في «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، الاحتفال بمئوية زايد، عبر إنشاء لوحة جدارية هي الأكبر عالمياً، ما يعكس أهميّة هذه المناسبة في أذهاننا وقلوبنا، حيث نحرص في الجمعية على تجسيد العزيمة والإصرار للسير على نهج زايد، في سبيل إعلاء راية الوطن، والإسهام في تعزيز سمعة الدولة، كمركز رائد للمبادرات السباقة في العالم. ونجدد دعوتنا جميع الأفراد والمؤسسات، إلى دعم الابتكار والإبداع».

ومن جهته، قال المستشار الدكتور خالد عبد الله النقبي عضو مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»: «هذا الرقم العالمي الجديد، الذي حققته الجمعية، محطة مهمّة في قائمة إنجازاتها».

وتبلغ مساحة الجدارية الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باتجاه الشارقة، إلى جانب واحة السيليكون (6000 متر مربع). وتضم أشهر العلامات التجارية الموجودة بالدولة وخارجها، ويعدّ شعار «شرطة دبي»، من أكبر الشعارات الموجودة على اللوحة الجدارية.