«آرتس إن موشن».. حكاية 10 سنوات من النجاح

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يحتفي «فن أبوظبي 2018»، بعقد من النجاح والمساهمات الفنية المتفردة، من خلال استضافة سلسلة عروض أداء استثنائية، بعنوان «آرتس إن موشن».. فعلى مدى دوراته المتتالية، التي تُقام سنوياً في منارة السعديات، اقتنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة مهمة من الأعمال الفنية، وخلال دورة العام الحالي، يقدم المعرض الفني الرائد لزواره، لمحة عن مجموعة مقتنيات الدائرة الدائمة، ضمن عروض «آرتس إن موشن».

وتتضمن السلسلة مجموعة من عروض الأداء الديناميكية المصممة خصيصاً لتسليط الضوء على أربع روائع من مقتنيات الدائرة، ولأول مرة خلال «فن أبوظبي»، وتتضمن عروض الأداء التي تنسقها «سيما دانس كومباني»، تحويل الأعمال الفنية المجردة، وخلق اتحاد متناغم بين الإيماءات البصرية والإيقاعية، ما يجذب الجمهور للنظر في قدرة أنواع فنون الأداء المتباينة، على استلهام الأفكار من الفن في القرن العشرين.

واستهلت عروض «آرتس إن موشن»، أول أيام فن أبوظبي، بأحد أعمال إيف كلاين التجريدية أحادية اللون الأزرق.