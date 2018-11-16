رحيل المغني والملحن التونسي قاسم كافي

المصدر: تونس - رويترز

توفي أمس، الخميس، المغني والملحن الشعبي التونسي قاسم كافي، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعدما أثرى الوجدان المحلي والعربي بأعماله على مدى أكثر من نصف قرن.ونعته وزارة الشؤون الثقافية التونسية، والعديد من الفنانين الذين عاصروه وتتلمذوا على يديه.

وبدأ كافي رحلته الفنية في سن مبكرة في صفاقس، قبل أن يستقر في تونس العاصمة، ويلتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية، بقيادة المايسترو عبد الحميد بنعلجية.

ناهز رصيده 600 أغنية، بين أداء وتلحين، ومن أشهر أغانيه «هالكمون منين» و«يا طبق الورد» و«لليري ياما» و«على بنت الخالة». كما لحن للعديد من المطربين والمطربات التونسيين، منهم منية البجاوي وعلياء بلعيد.

ويشيع جثمان الفنان الراحل اليوم، بعد صلاة الجمعة، ويوارى الثرى في مقبرة الجلاز بالعاصمة.