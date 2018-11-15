كيرالية تسعينية تنال 98% في اختبار محو الأمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعود كارثييايني آما، المسنة البالغة 96 عاما لتصدر العناوين مجدداً بوصفها التلميذة الأكبر سناً التي تسجل في دورة امتحانات كيرالا لمحو الأمية وتحقق مجموع 98 بالمئة.

ويعتبر الإنجاز الذي حققته آما مميزاً على مختلف الصعد، وقد استمدت الإلهام من ابنتها البالغة 60 عاماً، وتخطط لأن تتابع دراستها طالما هي على قيد الحياة.

وقد أرست التلميذة الأكبر سناً مثالاً يحتذى به لناحية الإصرار، سيما أنها ساعدت بعض الطلاب الآخرين بالغش عنها.

وقد أجابت رداً على سؤال ما إن كانت قد اعتمدت الغش للحصول على هذه النتيجة المميزة، قالت: "لم أنقل الإجابات عن أحد بل سمحت للآخرين بالنسخ عني، وأخبرتهم ما يجب أن يكتبوا.

ويشعر الناس بالحماسة لمعرفة المخططات الدراسية المقبلة لآما التي أثارت إعجاب كافة القراء.

وقد دعيت لاستلام الشهادة التقديرية من كبير الوزراء في الدولة بينارايي فاجايان في قاعة الاجتماعات في الوزارة بعد أن نالت علامة 98%.

واحتلت آما بذلك المركز الأول بين 43،300 ألف طالب تقدموا لامتحانات محو الأمية هذا العام في كيرالا.

وقد تمكن حوالي 42,933 مرشحاً من اجتياز الاختبارات ضمن عدد إجمالي يقرّب الدولة أكثر فأكثر من تحقيق هدفها بمحو الأمية من البلاد بنسبة 100 بالمئة.