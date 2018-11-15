غضب بعد تسمية محطة صرف صحي باسم عميد الأدب العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت السلطات المصرية حذف اسم عميد الأدب العربي، طه حسين، من محطة صرف صحي بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وقال اللواء ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه تقرر حذف اسم الأديب الكبير وعميد الأدب العربي من محطة الصرف الصحي التي تحمل اسمه، والكائنة في شارع يحمل اسمه بنفس المنطقة، منعاً للالتباس وسوء الفهم الناجم عن ذلك، وحتى لا يبدو وكان الأمر يحمل شبهة إساءة لعميد الأدب العربي، وفقاً لـ العربية.نت.

وذكر أنه تابع مع المسؤولين بشركة مياه القاهرة حتى تمت إزالة اللافتة التي تحمل اسم الأديب الراحل الذي كان له دور بارز وكبير في التنوير والثقافة، مؤكداً أن إطلاق اسمه على المحطة تم اقتباسه من اسم الشارع الذي يحمل اسمه لكونها تقع فيه.

وكانت لافتة تحمل اسم طه حسين قد وضعت على محطة صرف صحي بالزمالك قد أثارت غضبا شعبيا واسعا، كما أثارت عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد المغردون أن ما حدث يغتال اسم ودور الأديب الراحل ويسبب حرجاً وإهانة لكل أدباء مصر ورموزها الثقافية.

وأضافوا أنه ليس لائقاً أو مقبولاً إطلاق أسماء الرموز والأدباء على محطات الصرف الصحي، بل يمكن إطلاقها على الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات، تقديرا وتكريما لدورهم الكبير في خدمة الأدب والثقافة وكافة مجالات الحياة في مصر.