اكتشاف مئات "المحاربين والفنانين" الصينين في حفرة عمرها 2100 عام

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر علماء الآثار على مئات التماثيل الصغيرة التي تصور جنود المشاة والفرسان والفنانين، في حفرة عمرها 2100 عام في الصين.

و بحسب " روسيا اليوم " يشبه هذا الاكتشاف إلى حد كبير، جيش الطين أو كما يعرف باسم جيش تيراكوتا الشهير الذي بني لأول إمبراطور في الصين، كوين شي هوانغ، وإن كان على شكل مصغر.

ويقدر علماء الآثار أن جيش المنمنمات الذي اكتشف مؤخرا، تم صنعه بعد حوالي 100 عام من جيش الطين الصخري، وربما تم بناؤه لصالح أمير كيو، ليو هونغ، وفقا لما ذكره موقع "لايف ساينس".

وبالإضافة إلى تماثيل المشاة الـ300 التي عثر عليها في مركز الحفرة بتشكيل مربع، وجد العلماء أيضا أبراج مراقبة مصغرة، يصل ارتفاع كل منها إلى 140 سم.

ويرى العلماء أن الترتيب في الحفرة يوحي بأنها موقع دفن لشخص رفيع المستوى، وقالوا خلال البحث الذي نشر في مجلة "Chinese Cultural relics"، إن: " المركبات والفرسان والمشاة بهذا التشكيل المربع، مخصصة لدفن الملوك أو المسؤولين أو الأمراء"، إلا أنه لم يتم العثور على القبر حتى الآن.

ويقول الخبراء قد يكون موقع الدفن في منطقة لا يمكن الوصول إليها، أو ربما دمّر بالكامل، إلا أنهم يعتقدون أن الحفرة وزخارفها قد صممت لحراسة قبر ليو هونغ، ابن الإمبراطور وو الذي حكم من عام 141 إلى 87 قبل الميلاد.

وكتب العلماء في الورقة البحثية: "تسجل المصادر النصية أن ليو هونج تم تنصيبه كأمير لـ"كي" عندما كان صغيرا جدا، ولكنه مات للأسف دون وريث".

وتشير التقارير الواردة من السكان المحليين والصور الجوية إلى أن المدفن قد يكون بالقرب من الحفرة، مخفيا داخل تل يبلغ ارتفاعه 13 قدما.

ولم تقتصر التماثيل على الجنود المصغرين، بل وجد الفريق أيضا تماثيل مصغرة لموسيقيين في الجزء الشمالي من الحفرة، في نموذج شبيه بالجناح المسرحي.