«هجولة 2» يعود بمزيد من التشويق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ باسل نصّار

انطلقت مساء أول من أمس عروض الفيلم الإماراتي «هجولة 2: المهمة الغامضة»، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في «فوكس سينماز» في «ياس مول» بالعاصمة أبوظبي، وبحضور فريق العمل وممثلي الشركات المنتجة والموزعة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

ويعتبر «هجولة 2» استكمالاً للجزء الأول من العمل الذي كان بعنوان «هجولة: المحرك المفقود» وتم إطلاقه في عام 2016، والفيلم عبارة عن كوميديا تشويقية تدور أحداثها حول مجموعة خارجين عن القانون من ممارسي هواية الدرفت والهجولة بالسيارات:«التفحيط». صُور فيلم كوميديا الجريمة المثيرة على مدى 30 يوماً في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين، ويجمع العمل الذي قام بإخراجه إبراهيم بن محمد، مجموعة ممثلين وسائقين. ويضم فريق العمل ممثلين إماراتيين هم علي عبد الله المرزوقي وحسين الحوسني وميرال نيازي وكاشونا، ومجموعة من المحترفين المعروفين في رياضة السيارات من بينهم عمر الهاشمي.. ونجم اليوتيوب عبد الله اليوسف.