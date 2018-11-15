«دبي مول».. 10 سنوات من الموضة والفخامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يقدم «دبي مول» خلال الفترة من 15 (اليوم) إلى 24 الجاري فعاليات «فوغو لافس فاشين أفينيو»: «Vogue Loves Fashion Avenue»، بالتعاون مع «فوغ العربية»، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه. وقد أصبح «دبي مول» خلال السنوات العشر الماضية وجهة التسوق العصرية الأكثر استقطاباً للزوار في العالم مع استضافته نحو 80 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، كما استطاع ترسيخ مكانته كوجهة أولى للتعرف إلى أحدث وأفخم صيحات الموضة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واحتفالاً بالمناسبة الاستثنائية، ستتضمن الفعالية تركيبات فنية تفاعلية ضخمة، ولقاءات حصرية مع النجوم ومشاهير الموضة، ودروساً احترافية يقدمها خبراء القطاع، وما يزيد على 50 نشاطاً متنوعاً بالتعاون مع علامات الموضة والجمال الفاخرة في ردهة الأزياء «فاشن أفنيو» في دبي مول.

ويجمع هذا الحدث عواصم الموضة العالمية في دبي مع تخصيص أربع مناطق مميزة في «فاشن أفنيو» يختبر فيها الزوار أجواء الموضة في باريس، ونيويورك، وميلانو، ولندن. وتوفر التركيبات الفنية الغامرة للزوار خلفيات رائعة لالتقاط الصور ونشرها على «انستجرام»، بينما تتيح لهم الدروس الاحترافية واللقاءات الحصرية تجربة ملهمة تثري حياتهم شكلاً ومضموناً.

وتتضمن التجربة الاستثنائية لقاءات حصرية عند السابعة مساءً على المنصة الرئيسية، وأبرزها حوار خاص يوم 15 نوفمبر يجريه رئيس تحرير «فوغ العربية» مانويل آرنو مع عارضة الأزياء العالمية الشهيرة ناومي كامبل التي ستتحدث عن حياتها المهنية، كما توقّع نسخاً من عدد المجلة لشهر نوفمبر على أساس أسبقية الوصول.

وتتضمن أمسية الغد لقاءين: الأول مع خبير العطور العالمي تشاندلر بور الذي يتحدث عن قوة وتأثير العطور عند الساعة 5 مساءً؛ أما الثاني فعبارة عن جلسة حوار يشارك فيها مجموعة نجوم الشاشة العربية عند الساعة 7 مساءً، حيث يستعرضون مسيرتهم في الوصول إلى الشهرة ضمن حوار شيق مع مقدمة برنامج «ذا فويس» ناردين فرج.

وتجمع أمسية 17 الجاري نخبة من خبراء القطاع مثل غزلان غـوينيز، الرئيس التنفيذي لموقع «ذا موديست»؛ وباتريك هيرنينغ، مؤسس موقع «11 هونور»؛ والناشطة الإيرلندية سينياد بروك، حيث يتحدثون عن التنوع في عالم الموضة. وستقدم المغنية ليلى كردان المقيمة في دبي عرضاً حياً مساء يوم 18 نوفمبر.

ويجتمع في 19 الجاري خبيرا التجميل محمد هنداش والدكتور جعفر خان للتحدث عن تطور قطاع الجمال في منطقة الشرق الأوسط. وفي 20 نوفمبر، يجتمع كل من دانة حوراني، وديما الشيخلي، وهالة عبدالله لمناقشة قضايا الإعلام المعاصر.