«خريطة الفن».. دليل المشهد الفني والثقافي الإماراتي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، النسخة 28 من «خريطة الفن»، الدليل الفني والثقافي الشامل للفعاليات والمعارض الكبرى، التي تقام في جميع أنحاء الإمارات.

ويتم نشر هذا الدليل مرتين سنوياً، بالتعاون مع مبادرة «الفن في المدينة»، ويتضمن جداول زمنية تفصيلية، وقوائم وخرائط مفيدة ومحتوى تحريرياً، تقدمه شخصيات ثقافية مرموقة من مجتمع الفنون في الدولة.

وتسلط النسخة الأحدث من «خريطة الفن» الضوء على البرامج من مختلف أرجاء الدولة، بما في ذلك المعارض التي تحتضنها دبي، مثل معرض «مساجد من العالم»، الذي يشتمل على 32 صورة فوتوغرافية لمساجد مختلفة، التقطها مبدعون من 15 بلداً حول العالم.

يضاف إلى ذلك العديد من المهرجانات، مثل «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، ومهرجان «دبي وتراثنا الحي»، ومعرض «سكة الفني»، مع إطلالة على «موسم دبي الفني 2019».

ويقدم الدليل أيضاً معلومات حول فعاليات «معرض فن أبوظبي» الذي يحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسه، ومتحف «اللوفر أبوظبي» الذي سيحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه.

وعلاوة على ذلك، يغطي الدليل الفعاليات في إمارة الشارقة، بدءاً من انطلاق «معهد أفريقيا»، واحتضان «مركز مرايا للفنون» العديد من المعارض التي تحفز التفكير، وصولاً لمبادرة «بينالي فكرة للتصميم الجرافيكي»، التي انطلقت في نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ومديرة إدارة المشاريع والفعاليات بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تسلط النسخة الثامنة والعشرون من «خريطة الفن» الضوء على المواسم الثقافية الغنية في إمارة دبي وأبوظبي والشارقة، من خلال تقديم فعاليات مبتكرة، تعدّ بمثابة منصات مثالية للفنانين المخضرمين والناشئين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي».