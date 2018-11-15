تكريم الفائزين بمسابقة «الإمارات عاصمة الأمن والرخاء»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الفائزين في مسابقة «الإمارات عاصمة الأمن والرخاء» للتصوير الضوئي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ونال شيروين أوكوم فلوريس الجائزة الكبرى، وقد أقيمت مراسم التكريم بمقر الجائزة أول من أمس، بحضور المهندس عارف محمد الجناحي، مدير إدارة النظم الأمنية والابتكار.

وجاء ذلك بعد مشاركة أكثر من 280 صورة لدراجة الاتحاد في مبادرة الإمارات عاصمة الأمن والرخاء التي كانت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وامتدت المبادرة سبعة أيام متواصلة، إذ لقيت المسابقة إقبالاً غير متوقع بمشاركة عدد كبير من المصورين المحترفين والهواة الذين حضروا في جميع الأوقات خلال المبادرة، لالتقاط الصورة التي ستأهلهم للفوز بالجوائز المجزية، مثل تذاكر سفر وإقامات في أفخم الفنادق وأجهزة هواوي الجديدة، إضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 7000 درهم إماراتي.