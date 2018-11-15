جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل بدورتها الثالثة عشرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس عن القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل»، بدورتها الثالثة عشرة (2018 ـ 2019). واشتملت القائمة على عشرة أعمال من أصل 168 مشاركة ينتمي مؤلفوها إلى عدد من الدول العربية، وجاءت معظم المشاركات من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والسعودية ومصر والأردن وسوريا والكويت.

وتشتمل القائمة الطويلة على كتاب «النور ينتظرك» للكاتبة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وهو من إصدارات منشورات الدار المصرية اللبنانية 2018، إضافة إلى إصدارين من دار الحدائق: «أحلم أن أكون خلاط إسمنت» لمؤلفه حسين المطوع، «أنا لست أنت» للمؤلف جيكر خورشيد.

وتتضمن القائمة الطويلة في فرع أدب الطفل أيضاً: «ستشرق الشمس ولو بعد حين» للكاتبة تغريد عارف النجار، و«سر على دفتر ساري» للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، و«أصوات العالم» للكاتبة نادية النجار، و«أين منقاري؟» للكاتبة يارا بامية، و«حور تشرب الشاي مع القمر» للكاتب جمال بوطيب، ورواية «أجنحة طائرتي» للكاتبة رجاء ملاح، و«معطفي القرمزي» للكاتبة حصة جوعان المزروعي.

وستعلن القوائم الطويلة لفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» و«الفنون والدراسات النقدية» و«التنمية وبناء الدولة» خلال الأسابيع المقبلة.