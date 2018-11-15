47 لوحة فنية تزيّن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وجّهت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 للإمارات، بالتعاون مع «ويرهاوس 421» في أبوظبي، دعوةً إلى الهواة والمحترفين من الفنانين الموهوبين، لإبراز إبداعاتهم المتميزة، والتعبير عن عرفانهم للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك من خلال رسم لوحات فنية سيتم عرضها خلال الاحتفال الرسمي باليوم الوطني المقرر انعقاده في الثاني من ديسمبر المقبل بمدينة زايد الرياضية.

ويقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 هذا العام تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، ومن المتوقع أن يشكّل واحدة من أبرز الفعاليات الاحتفالية التي لن ينساها تاريخ الإمارات. وتمتاز الأمسية بلوحات فنية مبتكرة، إذ ستتضمن عرضاً بمؤثرات بصرية مذهلة تسلط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد، والتاريخ والتراث العريق للدولة وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق.

تعاون

وسيوفر «ويرهاوس 421» اللوحات وأدوات الرسم مجاناً للفنانين المشاركين، مع إتاحة الإمكانية للفنانين الذين يفضلون استخدام أدواتهم الخاصة باصطحابها معهم. وترحّب الجهة المنظّمة بالفنانين من مختلف الأعمار، على أن يرافق شخص بالغ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-12 عاماً.

احتفالات خورفكان

من جهتها عقدت لجنة الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 للدولة، بمدينة خورفكان، اجتماعاً لمتابعة عمل اللجان الفرعية وما تم إنجازه في سياق الاستعدادات للاحتفال الذي سيقام يوم 22 نوفمبر الحالي على كورنيش خورفكان.

ويتضمن برنامج الاحتفال عرضاً جوياً يقدمه فريق «فرسان الامارات»، إضافة إلى عروض طائرات، وأوبريت وطني يشارك فيه كوكبة من الفنانين الإماراتيين، بمشاركة طلبة مدارس خورفكان.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاحتفالات بخورفكان تتكون من المجلس البلدي للمدينة وبلدية خورفكان وهيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة ودائرة الثقافة بخورفكان.

«دبي باركس» تحتفلواستعدت «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 47، بتنظيم جدول فعاليات حافل بالأنشطة والبرامج التراثية المتميزة والعروض الفريدة في منتزهاتها الأربعة، التي تشمل ليجولاند دبي وموشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك دبي ووجهة ريفلاند دبي التي تقع في قلب دبي باركس آند ريزورتس.