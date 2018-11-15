معرض دبي الدولي للمجوهرات 2018 ينطلق رسمياًً بفعاليات مميزة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، معرض دبي الدولي للمجوهرات، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، الفعالية الرائدة التي تنظمها شركة «دي في جلوبال لينك»، وهي المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إيتاليان إكسيبشن». وشهدت مراسم الافتتاح حضور المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات جيانباولو برونو، والقنصل العام الإيطالي في مدينة دبي فالنتينا سيتا، وفي بول، القنصل العام الهندي في دبي.

مراسم

وتمت مراسم قص الشريط الحريري إيذاناً بانطلاق المعرض وأجندة فعاليات اليوم الحافل بالعروض الخاصة وعروض الموضة والندوات الحوارية واللقاءات بحضور حشودٍ غفيرة من الزوار والمشاركين. وينقسم المعرض هذا العام إلى 4 فئات هي: العلامات التجارية العالمية، والمجوهرات الفاخرة، والأحجار الكريمة والماس، والتعبئة والتغليف والتكنولوجيا، لتعريف الزوار بالجوانب الحيوية لقطاع المجوهرات، ولا سيما الصناعة اليدوية والإنتاج والتوزيع والمواد النفيسة والتوجهات الجديدة وغيرها الكثير.