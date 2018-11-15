خبرات 700 عام تصوير في «إكسبوجر»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يجمع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، نخبة من أبرز المصورين العالميين، لتقدم لهواة ومحترفي التصوير في الدولة والمنطقة فرصة الاطلاع على تجارب إبداعية وفنية لها تاريخ طويل في تغطية الحروب، وتوثيق التاريخ، ورصد جماليات الطبيعة، واستكشاف أسرارها بالعدسات، إذ يشارك في المهرجان أكثر من 35 مصوراً تشكل حصيلة خبراتهم لأكثر من 700 عام من التصوير.

لحظات ملهمة

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول رؤية المهرجان الذي ينطلق تحت شعار «لحظات ملهمة»: «يعرف الجميع معلومات عامة عن التصوير الفوتوغرافي، لكن الطريقة التي تساعدنا بها الصورة على فهم طبائع البشر وثقافاتهم والعالم بشكل عام، مفهوم مختلف وأكثر تعقيداً. ويعد المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018، منصةً عالميةً لتبادل الأفكار والتجارب والرؤى والآراء، ويهدف إلى فهم جوهر التصوير الفوتوغرافي باعتباره مرآةً تعكس الواقع. فكل منا ينظر إلى الصورة ذاتها ويفسرها بطريقة مختلفة، ولذلك يتيح لنا هذا المهرجان الفرصة لفهم العالم بشكل أفضل».

وأضاف: «تشهد دورة هذا العام من المهرجان مشاركة أكثر من 35 مصوراً يمتلكون رصيداً غنياً من الأعمال المتميزة في مختلف المجالات. ويعدّ المهرجان حدثاً ملهماً بامتياز بما يقدمه للزوار من فرصة لاكتساب المزيد من الخبرة في تقنيات التصوير الفوتوغرافي والتعرف أكثر على قدراتهم الشخصية».

ومن بين المصورين المشاركين في المهرجان: سير دون ماكلين: أحد أبرز المصورين الصحافيين في العالم الذي تحمل سيرته خبرة 59 عاماً، وكوري ريتشاردز: أحد مصوري ناشيونال جيوغرافيك الأكثر جرأةً ومغامرةً الذي له رصيد خبرة تجاوز 20 عاماً، ودوغلاس دابلر: من ألمع الأسماء في مجال تصوير الأزياء والجمال والفنون الجميلة، وتتنوع أعماله التي تقدمها على مدى تجربة تمتد إلى أكثر من 60 عاماً، وديفيد بورنيت، مصور صحافي رائد على مستوى العالم عمل في هذه المهنة لأكثر من 50 عاماً، وكاثي موران: محررة صور محترفة لدى ناشيونال جيوغرافيك وحائزة على عدة جوائز عالمية.