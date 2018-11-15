رانيا شعبان تفوز بالمركز الثاني في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

المصدر: عجمان - البيان

فازت الدكتورة رانيا شعبان بالمركز الثاني لجائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم، التي تنظمها جمعية أم المؤمنين في عجمان في نسختها 35 في مجال الدراسات الصيدلانية والاقتصادية من بين 243 متسابقاً من الجامعات والمؤسسات العلمية على مستوى المنطقة، وذلك حول العديد من المجالات البحثية التي تشمل الصحة والطب والتغذية وعلوم البيئة وتقنية المعلومات، إلى جانب الدراسات الشرعية والقانونية والتربوية والنفسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية، فضلاً عن الجانب الأدبي الذي يشمل النقد الأدبي والإبداع الأدبي كالشعر الفصيح والشعبي والقصة القصيرة والرواية والمسرحية وأدب الأطفال.