«براند دبي» و«المالي العالمي» يدعمان الإبداع والمبدعين

المصدر: دبي - وام

وقّع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية.

في مقدمتها دعم الإبداع والمبدعين وتعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارة، ورفده بمزيد من مقومات التطور تأكيداً للمكانة المميزة لدبي بوصفها مدينة اتخذت من الإبداع طريقاً تسلكه نحو المستقبل، ونهجاً لا تخلو منه إنجازاتها في مختلف المجالات.

ووقع مذكرة التفاهم، كل من عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومنى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ترحيب

ورحّب عيسى كاظم بهذه الشراكة، منوهاً بدور «براند دبي» الذي تنسجم أهدافه مع توجهات المركز في الاهتمام بالإبداع والعمل على تشجيع أصحابه، وأثر هذا التعاون في تقديم إضافات جديدة للساحة الثقافية بكل ما تتمتع به من حراك قوي يتجسّد في مبادرات وفعاليات أصبحت تستقطب مشاركات دولية رفيعة المستوى على نطاق واسع.

وأضاف: «مع اعتزازنا بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل 10 مراكز مالية في العالم، نعمل على تعزيز الطابع الإبداعي لمجتمع المركز المتنامي، إذ يحتضن عشرات المنافذ الإبداعية.

ونتطلع من خلال التعاون مع براند دبي لتشجيع مزيد من المبدعين وتمكينهم لإثراء الساحة الثقافية والإبداعية في دبي». وأوضح أن منطقة «أفينيو البوابة» في المركز أصبحت تمثل منطقة جذب للمبدعين والفنانين .

أسلوب متميز

من جانبها، أشادت منى المري بأسلوب العمل المتميز الذي ينتهجه مركز دبي المالي العالمي والرؤية الخلّاقة التي لم يكتف من خلالها بالنجاح اللافت في مجال المال والأعمال، بل سعى أيضاً إلى التميز في دعم الأنشطة الثقافية.

لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة كساحة لالتقاء المبدعين من داخل الدولة وخارجها، ليقدم بذلك نموذجاً للفكر الاقتصادي الواعي الذي لا يغفل قيمة الإبداع ويسعى للاحتفاء به وتشجيعه كونه مصدر إلهام للمجتمع في مسيرته نحو المستقبل.

وأكدت أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي يسعى من خلالها الطرفان لإحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع دبي، الذي طالما كان محتفياً بالإبداع وحريصاً على تضمينه في مختلف مجالات الحياة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يقوم على أساس تطابق الرؤى حول أهمية الإبداع أساساً لعمل مشترك هدفه تشجيع المبدعين.

مساحة إبداعية

وستوفر «أفينيو البوابة» مساحة مبدعة لتشجيع رواد الأعمال من خلال مبادرة «بكل فخر من دبي»، وتستضيف أنشطة فنية وثقافية على مدار العام.

وبموجب الاتفاقية، ستشكل سلطة مركز دبي المالي العالمي و«براند دبي» فرق عمل مشتركة للتوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطرفان.

وجهة حيوية

تقدم «أفينيو البوابة» فرصة فريدة للمواهب المحلية والعالمية للحضور ضمن مجتمعه المتنامي بما توفره من فرص غير محدودة للنمو والانتشار، إذ يمتد «أفينيو البوابة» على مساحة 660 ألف قدم مربعة في قلب المركز، ويربط بين جميع المباني الموجودة فيه بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك، ما يجعلها وجهة فريدة من نوعها للتسوق والترفيه والثقافة والفنون، وتلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية لمجتمع المركز المتنامي، الذي يصل عدد العاملين في مؤسساته وشركاته إلى أكثر من 20 ألف موظف.