مصورون عالميون يقدمون ورشاً فنية في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - البيان

يُتيح المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018، الذي أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن عودته في الشهر الجاري، بحلة جديدة هذا العام، للمصورين المبتدئين والمحترفين الراغبين بتطوير مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي فرصة المشاركة في سلسلة من ورش العمل التعليمية والبرامج التدريبية المتنوعة باشراف مصورين عالميين، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة(من 21 إلى 24 فبراير)، حيث تقام ورشة «كن متحكماً» في 21 الجاري، وهي مصممة للمصورين المبتدئين.

تأطير إبداعي

وتمثل ورشة «التأطير الإبداعي» التي تعقد يومي 22 و23 الجاري تحدياً كبيراً للمصورين واختباراً حقيقياً لمهارات التكوين في التصوير الفوتوغرافي. وصممت ورشة التصوير الجوي التي تقام يومي 21 و24 الجاري للمبتدئين الطموحين أو المحترفين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال التصوير الجوي والاستفادة من حضور الخبير إيليا لوكاردي الذي قدم العديد من ورش العمل والمحاضرات في كبرى فعاليات التصوير الفوتوغرافي في أنحاء العالم.

ويقدم ورشة التصوير لمكتبات الصور الخبير كولن هوكينز الذي عمل أكثر من 15 عاماً مع أبرز شركات التصوير في العالم. ويمكن للمشاركين في الورشة التي تعقد في 23 نوفمبر الجاري على مدار ساعتين، التعرف على عدد من التقنيات التي ستساعدهم على تقديم صور إبداعية متفردة قادرة على المنافسة في سوق التصوير الفوتوغرافي.

ورشة

ويقدم المدرب وخبير الفنون البصرية الحائز عدة جوائز عالمية بينو سارادزيك ورشة تدريبية للمبتدئين حول برامج تعديل الصور (أدوبي لايت روم وفوتوشوب) حيث يقوم في 24 الجاري بتدريب المصورين ومصممي الغرافيك المشاركين على استخدام الغرف المظلمة الرقمية المتطورة وكيفية الاستفادة من مزاياها.