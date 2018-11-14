سميرة سعيد تُحيي حفل القرية العالمية الجمعة

المصدر: دبي - البيان

تستضيف القرية العالمية التي تعد من أبرز وأضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، النجمة العربية سميرة سعيد، بعد غدٍ الجمعة، حيث تحيي حفلاً فنياً في تمام الساعة 9 مساءً على المسرح الرئيس.

وسيكون ضيوف الوجهة على موعد مع مجموعة من أجمل أغاني «الديفا» سميرة سعيد، وعلى رأسها أغنية «سوبر مان»، التي تقدمها للمرة الأولى، منذ طرحها، في حفل غنائي حي أمام جماهيرها ومعجبيها.

يُذكر أن القرية العالمية ستستضيف نخبة من أبرز نجوم العرب والعالم لإحياء الحفلات الغنائية، كل يوم جمعة من الموسم، في تمام الساعة 09:00 مساءً، وسيكون حضور جميع الحفلات متضمناً في سعر تذكرة الدخول وقيمتها 15 درهماً.