«مهرجان أبوظبي» يواصل الاستعداد لنسخته 16

ينظم «مهرجان أبوظبي» مساء 24 يناير المقبل، حفله التمهيدي الأول الذي يسبق الانطلاقة الرسمية لنسخته السادسة عشرة لعام 2019. وتتصدر مشهد الحفل المغنية الأميركية جويس ديدوناتو من طبقة «ميتزو - سوبرانو» الحائزة جائزة «غرامي» عدة مرات.. وتطل على جمهور العالم العربي أول مرة على مسرح قصر الإمارات في حفل بعنوان «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى». وتنضم ديدوناتو إلى أوركسترا «إيل بومو دي أورو» الإيطالية بقيادة المايسترو الروسي ماكسيم إيميليانشيف، ليقدموا مجموعة من المقطوعات الأوبرالية التي تستكشف فكرة الحرب والسلام. ويقدم الحفل لمحة عن برنامج مهرجان أبوظبي 2019 الذي سيشهد حضور كوكبة من الفنانين العالميين. أبوظبي - وام

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