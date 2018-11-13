«كوليكتورز هاوس».. نقوش كلاسيكية

تضم تشكيلة «كوليكتورز هاوس» مجموعة من المنتجات المنزلية، والتي تضفي لمسة من الأناقة إلى فضاء المعيشة، احتفاءً بالفخامة العصرية.

وتستند تصاميم التشكيلة إلى أرشيف العلامة التجارية «جون لويس» الغني، حيث جاءت مستوحاة من الأشخاص ذوي البصمة المتفردة، مع التركيز على تقديم النقشات الكلاسيكية برؤية جديدة، حيث تتوزع على مختلف أنواع الأقمشة وقطع الديكور والإكسسوارات المنزلية.

كما تتيح تشكيلة «كوليكتورز هاوس» لعُشّاق الديكورات العصرية فرصة إبهار ضيوفهم بقطع الإكسسوار الفاخرة، بما فيها الأواني مُتقنة الصنع، وقطع الحمام الراقية والعصرية، وكؤوس «غولد بيز مارتيني» ذات التصاميم المرهفة، والتي تُعد مثاليةً لاستقبال الضيوف في المنزل. دبي - البيان