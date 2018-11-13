اختتام معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء» في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت مؤسسة الشارقة للفنون فعاليات النسخة الأولى من معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء» المتخصص في الكتب الفنية، الذي يسعى لتقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.ويعد المعرض أحد المبادرات التي أطلقتها المؤسسة بهدف دعم ممارسات النشر المتخصصة في مختلف المجالات الفنية، سعياً لتوفير منصة للناشرين والقراء من جمهور الفن في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

تضمن المعرض الذي استمر ثلاثة أيام عرضاً بعنوان «بانتظار المحطة»، وعملاً تركيبياً بعنوان «اختفاء وظهور النشر» وكتاب «عندما سرقت المكتبة».. فيما قدم الفنانون المشاركون في المعرض إعادة إنشاء لصورة المحطة ومحيطها المجاور من خلال رواية ثلاث تجارب ذاتية تتحاور مع مسرحية الأخوين رحباني وفيروز الغنائية «المحطة».