«النهضة الثقافية في عهد زايد» بندوة الثقافة

المصدر: دبي - البيان

تنظم ندوة الثقافة والعلوم المؤتمر السنوي «النهضة الثقافية في عهد زايد» يوم الاثنين 19 الجاري بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين.

ويناقش المؤتمر السنوي للندوة «النهضة الثقافية في عهد زايد» رصد الحالة الثقافية في فترة ثرية من تاريخ الإمارات، من خلال المحاور التالية:

- زايد الإنسان والشاعر

- المؤسسات الثقافية ونشأة معارض الكتب في عهد زايد

- المسرح الإماراتي في السبعينيات والثمانينيات

- تجربة جمعيات الفنون الشعبية

- تجربة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية

ولما كانت الثقافة بتجسداتها الإبداعية والمؤسسية من ثوابت فكر المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لذا فإن تتبع البدايات والإضاءة على المشروع الثقافي الإماراتي في عهد زايد يحتاج إلى توثيق ودراسة لتلك التجارب التي بزغت مع ولادة الدولة وتنوعت لتشمل جميع أوجه الحياة الثقافية المتعارف عليها في معظم دول العالم، ومن بينها: معرض الكتاب الذي أطلقه عام 1981، تحت اسم «معرض الكتاب الإسلامي»، المجمع الثقافي، مجالس الشعراء، النهضة المسرحية، جمعيات الفنانين الإماراتيين للفنون الشعبية، والفنون التشكيلية، وغيرها.