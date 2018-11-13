«تاكسي دبي» توقّع اتفاقية لنقل زوار القرية العالمية

وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية تشغيل حصري مع القرية العالمية، تقوم بموجبه مؤسسة تاكسي دبي، بتوفير خدمات الأجرة ومركبات كبار الشخصيات (الليموزين) لنقل الزوار من وإلى القرية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وعن القرية العالمية بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

نصت الاتفاقية على تقديم خدمات مركبات الأجرة التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي حصرياً لزوار القرية العالمية متضمنة خدمة تاكسي السيدات والعائلات، ليموزين تسلا، الليموزين المكشوف، وليموزين الدراجات النارية، تماشياً مع الطلب المتزايد على وسائل النقل من قبل الجمهور في موسم افتتاح القرية العالمية، كذلك تقدم مؤسسة تاكسي دبي خدمات نقل الزوار من نقاط التجمع الى مدخل القرية عبر الحافلات التابعة للمؤسسة، إضافة لتعزيز الصورة المؤسسية للطرفين، من خلال الترويج والتسويق للفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل علي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات الحكومة الرشيدة في إسعاد المجتمع بتقديم خدمات مميزة لسياح وقاطني إمارة دبي وتعزيز تجربة المتعاملين، مشيرا إلى أن دبي هي مدينة السعادة والراحة والرفاهية للسكان والسياح وهذا محور اهتمامها، خاصة وأن القرية العالمية تعد أهم الوجهات السياحية في الإمارة منذ ثلاثة وعشرين عاماً.

ومن جهته، قال بدر أنوهي: نحرص في كل موسم على دراسة نقاط الاحتكاك مع ضيوفنا من خلال مخطط رحلتهم في القرية العالمية، والتطوير فيما نقدمه لهم بكونهم محور الخطط الاستراتيجية التي نضعها لكل موسم، والذي يلعب دوراً هاماً في تحقيقنا نسبة 9 من 10 في مؤشر سعادة الضيوف .دبي - البيان