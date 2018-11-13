استعراض مزايا الإعلام الرقمي في موسكو

المصدر: موسكو - وام

استعرضت مدينة عجمان الإعلامية الحرة في أولى رحلاتها الترويجية الدولية بمدينة موسكو العاصمة الروسية أبرز خدماتها ومميزاتها الاستثمارية في مجالات الاستثمار الإعلامي والرقمي، وذلك في إطار خطط التوسع الجغرافية المدروسة ضمن خطة التوسيع الاستراتيجي الدولي في أهم أسواق الاستثمار الرقمي الحديث في عالم الفضاءات المفتوح.

وشرح محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة الذي تَرأس وفد المدينة الإعلامية في لقاء مفتوح مع المستثمرين والمهتمين، أبرز الخدمات ذات المستوى العالمي والتسهيلات المقدمة المدعمة بأحدث الدراسات الفنية في عوالم الإعلام الرقمي الحديث، والأنشطة الفنية لصناعة الإعلام وكل ما يدور في فلك الاستثمار الإعلامي، مبدياً استعداد مدينة عجمان الإعلامية الحرة لتقديم كل التسهيلات والترتيبات التي تؤمن أفضل الخدمات والمنتجات للمستثمرين المتوقعين من روسيا الوجهة الأولى لسلسلة التوسع الجغرافي في استراتيجية التسويق الدولية للمدينة.

وأكد الهاشمي أن المدينة وضعت خططاً تسويقية متقنة لتأسيس بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار، وتدعم الشركات داخل وخارج الدولة في تطوير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات السوق الجديدة، وأن إدارة المدينة مهّدت لتحقيق شراكات ناجحة، والمشاركة في المحافل العالمية والمؤتمرات والمعارض.