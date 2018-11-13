متحف الاتحاد يشهد إشهار أول جمعية للمسؤولية الاجتماعية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

شهد متحف الاتحاد في دبي مساء أول من أمس، اجتماع الأعضاء المؤسسين لجمعية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية، لإطلاق أول جمعية في الدولة تعنى بتطبيق ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بعد إشهارها من وزارة تنمية المجتمع بحضور أحمد الشيباني ممثل الوزارة.

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الاجتماع التعريفي عن الجمعية وأهدافها التي ترتكز على المساهمة في دعم رؤية الإمارات 2021، ونشر وترسيخ مفهوم وثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتشجيعهم على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة في المواصفات القياسية المعمول بها عالمياً، ودعم كافة المبادرات المتعلقة بهذا الشأن.