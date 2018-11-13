مطالبات دولية بحماية الآثار من السرقة والتعدي

المصدر: القاهرة - البيان

طالب المشاركون في المؤتمر الدولي الـ 21 للاتحاد العام للأثريين العرب، الأجهزة الأمنية بالدول العربية بحماية الآثار من أعمال السرقة والتعدي والتدمير.

وطالب الاتحاد في بيان صدر له أمس، بدعوة رؤساء ومديري هيئات ومؤسسات الآثار بالوطن العربي لعقد اجتماع بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، لمناقشة قانون موحد لحماية الآثار وتنظيم تشريعات لمنع تداول الآثار في الدول العربية إلا بعد الرجوع لدولة المنشأ.

وكانت القاهرة قد شهدت إقامة فعاليات المؤتمر الدولي الـ21 للاتحاد العام للآثاريين العرب، برئاسة الدكتور علي رضوان، في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد. وناقشت جلسات المؤتمر قضية سرقة الآثار بين المخاطر والحلول، وقضية القدس ومخاطر التهويد وحماية التراث من خلال حقوق حضارة لبناء حضارة.