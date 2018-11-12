يفوز بيانصيب اللوتو ثلاث مرات

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

فاجأ الحظ رجلا ثلاث مرات، إذ حصل روبرت ستيوارت من إيدج ووتر بولاية نيوجيرسي الأميركية ، على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 5 ملايين دولار بعد أن فاز بسحب يانصيب اللوتو في أغسطس الماضي.

وأفادت صحيفة "الصن" أن ستيوارت لم يستقل من عمله كسائق في نقابة المتقاعدين بنيوجيرسي ، لكنه عاد على الفور إلى المتجر المحلي واشترى بطاقتين أخريين.

وفازت البطاقتان بجوائز إضافية فحصل ستيوارت على 500 و 100 دولار أخرى. في 2 أغسطس الماضي، لكن يانصيب نيوجيرسي لم يحدد هوية الفائز إلا بعد شهرين، أي في نوفمبرالجاري.

وقبل هذه الجائزة البالغة 5 ملايين دولار ، بلغ أكبر مبلغ يفوز به ستيوارت في اليانصيب هو 2500 دولار.

وهو الآن يخطط لاستثمار أرباحه بهدف مساعدة أصدقائه وعائلته.