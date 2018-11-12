مهرجان أبوظبي للمأكولات يعود للعاصمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن عودة مهرجان أبوظبي للمأكولات مجدداً للعاصمة في نسخته الرابعة، ليجلب باقة متنوعة من الفعاليات والعروض وتجارب الطهو الفريدة، ويُقام المهرجان بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الفترة ما بين 6 و22 ديسمبر المقبل.

وعلى مدى 17 يوماً، يعد المهرجان عشاق الطعام المميز وجميع أفراد العائلات بمجموعة من العروض المميزة، والتي تتنوع بين مختلف شاحنات الطعام والأسواق وعروض الأفلام وورش التصوير الفوتوغرافي، علاوة على فرصة لقاء أبرز الطهاة المشهورين عالمياً. كما سيشهد المهرجان مشاركة أكثر من 100 مطعم وانطلاق ست مبادرات جديدة وشراكات مع كبار اللاعبين في قطاع الضيافة والفنادق، إضافة إلى حضور أكثر من 10 شخصيات وطهاة محليين وعالميين، مشكلاً بذلك الوجهة الأمثل للترفيه والتمتع بأشهى المذاقات.

استقطاب

وتعليقاً على ذلك، قال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُعتبر مهرجان أبوظبي للمأكولات بلا شك إحدى أهم فعاليات الطهو في المنطقة، والذي يستمر عاماً تلو الآخر في استقطاب المزيد من الزوار من محبي الاستمتاع بالمذاقات المتميزة التي يجلبها المهرجان، والتي يعكس تنوعها الطابع العالمي له. ويسهم هذا النوع من الفعاليات في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للسياح، ما ينعكس إيجابياً على نمو القطاع من حيث أعداد الزوار الوافدين».