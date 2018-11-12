ماجدة الرومي تختتم فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

تختتم، اليوم، فعاليات الدورة الـ 27 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي استضافتها القاهرة في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتحيي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفل ختام المهرجان، على أن يتم تكريمها خلال الحفل، حيث من المقرر أن تقدم الرومي 4 أغنيات جديدة، ضمن 15 أغنية ستغنيها خلال الحفل، من بينها 9 أغنيات ستشدو بها لأول مرة بالقاهرة؛ وذلك بمصاحبة أوركwسترا أوبرا القاهرة.

والمهرجان الذي تأسس في 1992 وتخصص في إحياء التراث الموسيقي، تضمن في دورته المنتهية 43 حفلاً لمطربين وعازفين من ثماني دول هي؛ مصر والسعودية والكويت وتونس والعراق ولبنان والبحرين والأردن، ومن أبرز المطربين المشاركين التونسية لطيفة واللبناني عاصي الحلاني والسعودي رامي عبدالله والعراقي همام إبراهيم والبحريني وحيد الخان، ومن مصر محمد الحلو ومدحت صالح وإيمان البحر درويش وهاني شاكر ومحمد ثروت ومروة ناجي وصابرين النجيلي.

كما كرم المهرجان خلال هذه الدورة، اسم النجمة الراحلة شادية التي تحمل الدورة اسمها، إضافة إلى تكريم الموسيقار ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، والموسيقار حلمي أمين والموسيقار صلاح عرام، والفنان سمير الإسكندراني والفنانة لطيفة، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست وغيرهم.