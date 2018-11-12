إرث الجواهري محور ندوة «العويس الثقافية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة موسعة عن الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري (1898 ـ 1997) بعنوان «الجواهري معاصراً»، الأربعاء والخميس المقبلين، إحياءً لذكرى الشاعر العراقي الكبير الذي نال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام (1990 ـ 1991)، مفتتحاً بذلك باباً جديداً في الجائزة «الإنجاز الثقافي والعملي» تقديراً لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.

مشاركات نقدية

تشتمل الندوة على جملة فعاليات تتصل بحياة الشاعر محمد مهدي الجواهري، منها عرض لفيلم وثائقي عن الشاعر الراحل، وإطلاق كتاب (يا دجلة الخير.. مختارات من قصائد الجواهري) ومشاركات نقدية عبر أوراق وبحوث أبرزها «الرفض في شعر الجَّواهري بين رصد الواقع وتأصيل المثال» للدكتور ضياء عبد الرزاق العاني، «حوار فلسفي بين الجواهري والمعرّي.. دراسة في الإشارات الفلسفية في قصيدة أبو العلاء المعرّي» للدكتور أحمد الزعبي، «الجواهري.. جغرافية الكتابة» للدكتور عارف الساعدي «جماليات الغضب والقسوة.. تأملات في شعرية الجواهري» للدكتور علي جعفر العلاق «إيقاع التكرار في شعر الجواهري» للدكتور مقداد محمد شكر قاسم، «إيقاع تجربة الموت عروضياً في شعر الجواهري من خلال أربع قصائد مختارة» للدكتور علوي الهاشمي، «الجواهري.. شاعر المفردة» للدكتور شاكر نوري، «نثر الجواهريّ.. قراءة في (ذكرياتي)» للدكتور سمر روحي الفيصل.

قيمة فنية

وكانت الأمانة العامة لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية وبعد الاستئناس برأي لجنة التحكيم قررت منح هذه الجائزة للشاعر محمد مهدي الجواهري، وذلك لما يشكله شعره من قيمة فنية عالية، إضافة إلى تجربته الحياتية والفكرية، ومضامين شعره ذات التميز الواضح، والحضور المتصل على الساحة العربية، حيث يعد أبرز من مثّل الكلاسيكية الشعرية الجديدة في عصرنا الحديث، إضافة إلى حضوره الأدبي والثقافي والصحافي والفكري المكثف في المحافل والمؤتمرات الأدبية والمهرجانات الشعرية والصحافة والرسائل العلمية.