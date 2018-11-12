«فتوى» ينال جائزة أيام قرطاج السينمائية

المصدر: تونس - رويترز

فاز فيلم «فتوى» للمخرج التونسي محمود بن محمود، بجائزة «التانيت» الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة 29 من أيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار عليها أول من أمس.

الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي مشترك، بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي وسارة الحناشي. ويتناول قصة تونسي يقيم في فرنسا، ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه الذي توفي في حادث دراجة نارية، لكنه يكتشف أن الابن المتوفى كان ينشط في خلية متشددة، فيسعى لمعرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى.

أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز في مدينة الثقافة، التي افتتحت رسمياً العام الجاري. وحضر الحفل وزير الشؤون الثقافية التونسية، محمد زين العابدين، وعدد من الفنانين وصناع السينما العرب.