«دبي للثقافة» تُكرّم كوادرها الحاصلين على شهادة مدقق معتمد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرمت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» 4 موظفين لحصولهم على شهادة مدقق رئيس معتمد لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات «الآيزو 20000 - 2011»، بعد عقد ورشة عمل تهدف إلى بناء ودعم القدرات الفنية والتنظيمية لهم، وخاصة العمليات والآليات المتعلقة بتطبيق نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وركزت الورشة على إكساب المشاركين العديد من المهارات، وفي مقدمتها استيعاب معايير نظام إدارة الخدمات بناء على متطلبات مواصفة «آيزو 20000 - 2011»، وتطبيقها ضمن السياق التنظيمي للهيئة. وتمكن المشاركون في الورشة أيضاً من إدراك العلاقة بين مواصفتي «آيزو 20000 - 1» و«20000 - 2»، والإطار العام للمعايير التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

محاور

وكانت ورشة العمل قد اشتملت على 7 محاور؛ وبعد تعريف المشاركين بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، تم التركيز على متطلبات النظام، وكيفية التخطيط له، وسبل تطبيقه وتقييمه وقياس الأداء في هذا النظام، وكيفية إحراز التحسين المستمر فيه، والطرق الواجب اتباعها للإعداد والتجهيز للتدقيق الخارجي للنظام ذاته.

وتمكن الموظفون المشاركون بعد انتهاء الورشة من إتقان المفاهيم والأساليب والطرق والتقنيات المستخدمة في التطبيق الفعال لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، بما يدعم جهود الهيئة لتخطيط لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بفاعلية، والتمكن من تطبيقه وإدارته ومتابعته وصيانته. وعلاوة على ذلك، كان بمقدور المشاركين التعرف إلى الخبرات اللازمة للاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها في مجال خدمات تقنية المعلومات. وتعد هذه المواصفة التي تمنحها الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس من الشهادات الدولية المرموقة التي تتطلع من خلالها دبي للثقافة لتقديم خدمات فعالة.